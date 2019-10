Kommentar: Nå er det vanskelig

Gjesteskribent: Bengt Jonassen, aksjestrateg i ABG Sundal Collier

En gjennomgangsmelodi de siste årene er at «nå er det vanskelig». Vi er ikke uenig i dette, og vi lever i tider vi ikke har opplevd før. Nye tider skaper også nye trender og den tydeligste trenden er den stigende forskjellen i verdsettelse mellom sektorer.

Vi har delt Oslo Børs i tre omtrent like store deler for å illustrere de iboende store forskjeller i den løpende prisingen som illustrer meget godt hvordan selskaper og aksjer har blitt påvirket av en oppgangskonjunktur med flere tilbakeslag underveis, lave renter og en global investor sitt evige jag etter løpende avkastning.

GJESTESKRIBENT: Bengt Jonassen, aksjestrateg i ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

Vi har delt børsen inn i en råvaresektor, en lav-vekst/lav inflasjon/stabilitet sektor. Inkludert i råvaresektoren finner vi selskaper i energi-, materialer og shipping-sektoren. I finans har vi banker og livsforsikring. I lav-vekst/lav inflasjon/stabilitet sektoren har vi inkludert sjømat, telekommunikasjon, bygg- og anlegg, konsum og skadeforsikring.

Siden Draghi innførte kvantitative lettelser og euro-krisen ble avblåst i 2012 har markedet levd med lave og fallende renter som har gitt investorene en stor utfordring i forhold til å skape høy avkastning. Lave renter er et uttrykk for lav vekst og svak prisingsmakt som har medført at vekst sensitive selskaper har levert svakere inntjening enn normalt og at syklene har blitt kortere. Dette har også medført et stort skifte i prisingen i forhold til sine bokførte verdier for disse selskapene. Siden 2012 har råvareaksjene i snitt vært priset til 1.05x bokførte verdier sammenlignet med 1.65x bok i perioden 1983-2012.

Sektorer og selskaper som nå prises høyere enn sin historikk har noen sammenfallende karakteristikker. De opplever en stabil vekst og lav variasjon i lønnsomheten. De generer også ofte en høy avkastning på egenkapitalen De har gjennom de siste årene blitt overkapitalisert og utdelingen (summen av utbytte og tilbakekjøp) har nærmet seg underliggende inntjening. Dette har investorene likt og den økte løpende kupongen har blitt priset opp. Selskapene har derigjennom blitt mer kapital-lette og prisingen i forhold til de bokførte verdien har økt vesentlig. I perioden 1983-2012 har disse selskapene vært priset til 1.75x bokførte verdier. Noe høyere enn råvaresektoren i samme periode men ikke store forskjellen. Men siden 2012 har gjennomsnittet økt til 2.75x bokførte verdier og nå handles de til over 4x bokførte verdier. En enorm utvikling i forhold til sin egen historikk og i forhold til råvareaksjene. Som investor må du da anta at historikken de siste 6-7 år også er gyldig for de neste årene skal dette fortsatt være vinner oppskriften.

Hva kan rokke ved dette? Vi ser tre ting. Det første er at veksten faktisk tar seg opp. Gitt dagens rentenivå, inverterte rentekurver og implisitte resesjonssannsynligheter kan vi kanskje ikke legge alt for høy sannsynlighet på et slikt scenario selv om husholdningene synes å holde stand og myndighetene stimulerer på flere fronter. Det andre er at inflasjonen skyter fart. Forrige gang vi hadde en liknede pengepolitikk som i dag var på 50tallet og presset i økonomien økte gradvis og resulterte i en ukontrollert utvikling i inflasjonen på 70-tallet. Til slutt og kanskje det viktigste. De fleste land i verden operer med underskudd på sine statsbudsjetter, og det kan tenkes at disse må øke dersom rentemarkedet har rett i sine antagelser om at en resesjon er like rundt hjørnet. Kombinasjonen av høy gjeld og økte underskudd og svak vekst vil også være ubehagelig for globale obligasjonseiere.

Vi skal ikke mene så altfor mye om noe av dette kan inntreffe, men det vi vil hevde er at det som har vært vinneroppskriftene siste 7 år ikke nødvendig er vinneroppskriften fremover. Gitt prisingsforskjellene tenker vi at det faktisk er veldig usannsynlig og vil anbefale i større grad å gå for verdi.