Ras av nøkkeltall

Oppmerksomheten i rente- og valutamarkedet vil denne uken blant annet rettes mot Federal Reserves rentebeskjed på onsdag og den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten fredag. Blant norske nøkkeltall kommer det detaljhandelstall onsdag og NAV-ledighetstall fredag.

Ellers er oppmerksomheten også rettet mot Brexit-prosessen, der EU-landene mandag godkjente Storbritannias forespørsel om å utsette Brexit til 31. januar 2020. Presidenten for det Europeiske Råd, Donald Tusk, sier at EU-landene har gitt britene en fleksibel utsettelse på inntil tre måneder og at beslutningen antakelig vil bli formalisert gjennom en skriftlig prosedyre.

Onsdag er det rentemøte i Canada og USA. Det er ikke ventet at den kanadiske sentralbanken endrer renten, men det er klare forventninger til rentekutt i USA. Ifølge Bloomberg priser markedene nå inn 90 prosent sannsynlighet for et rentekutt på onsdag. Videre kunngjøres amerikanske BNP-tall for tredje kvartal onsdag, mens det i Norge kommer detaljhandelstall for september. Torsdag kommer det BNP-tall for eurosonen. I tillegg er det rentemøte i den japanske sentralbanken torsdag. Her ligger det ikke an til endringer i pengepolitikken hverken når det gjelder renten eller for de kvantitative lettelsene, påpeker Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.

Fredag kommer den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten og ISM-indeksen, begge for oktober. I Norge legger NAV frem tall for den registrerte arbeidsledighet i oktober. Den registrerte ujusterte arbeidsledigheten ventes å være på 2,1 prosent av arbeidsstyrken for oktober, ifølge estimater TDN Direkt har hentet inn blant fem økonomer.

