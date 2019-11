Svak detaljhandel verre for butikkene enn for forbrukerne

Norsk detaljhandel var svak i september med et fall på 0,1 prosent fra måneden før, og skuffet sammenlignet med forventninger om et oppgang på 0,2 prosent.

Effekten på den norske kronen var forholdsvis moderat. Onsdag ettermiddag kostet en euro 10,25 kroner og en amerikansk dollar 9,22 kroner, og det var for begges vedkommende praktisk talt uendrede kurser sammenlignet med dagen før.

Over tid har kronen derimot svekket seg mye. Valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank påpeker at flere store detaljister sier at kronesvekkelsen innebærer at de må heve prisene for å forsvare sine marginer.

«Dette bør ha en negativ effekt på på volumveksten fremover,» skriver Swedbank, som imidlertid ikke lar månedlige svingninger i detaljhandelen påvirke synet på kronekurs, renter eller Norges Bank.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets påpeker at tjenestekonsumet holder seg klart bedre oppe enn varekonsumet. Da er det neppe kjøpekraften som er problemet, ifølge Jullum, som heller peker på strukturelle problemer i varehandelen.

Han anslår privat forbruksvekst i tredje kvartal til 0,4–0,5 prosent: Ingen kjøpefest, men det er heller ikke slik at renter eller resesjonsfrykt rammer forbrukerne.