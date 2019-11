ESB ber om mer investeringer

Den ferske ESB-sjefen Christine Lagarde holdt sin første betydelige tale fredag, men budskapet er som da hun inntil utgangen av forrige måned var sjef for IMF: Politikkmiksen i Europa må justeres.

Den europeiske sentralbanken vil fortsatt støtte opp under økonomien med ekspansiv pengepolitikk, forsikrer hun. Men økt forbruk, og fremfor alt gjennom investeringer, er nøkkelen.

– Vi har en unik mulighet til å respondere på en utfordrende og foranderlig verden gjennom å investere i vår fremtid, ifølge Lagarde.

– Dette vil være en «game changer», ikke bare for vår egen stabilitet og velstand, men også for den globale økonomien.

Hvis investeringene i tillegg gir avkastning, ville det vært enda bedre.

Imidlertid er det fremdeles lite som tyder på at eurosoneland som har finanspolitisk kapasitet, for eksempel Tyskland, ønsker å bruke den før de må. Så i stedet for finanspolitikk som forebygger en krise, kan det kanskje bli mer hjelpsom finanspolitikk etter en eventuell ny krise.

Industritall fra Tyskland og Frankrike var noe bedre enn ventet, ifølge tall fredag, men tall fra eurosonen viser på sin side svekkelse også i tjenester. Euroen falt et par øre til 10,09 kroner og til 1,1040 dollar. Dollaren var ned nær en øre til 9,1370 kroner.