Svake, svake eurosonen

Fredag formiddag viste sammenstilte tall for innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) i eurosonen en nedgang til 50,3 poeng i november, mot 50,6 poeng i oktober og ventet 50,9 poeng. Nordea skriver at vekstutsiktene i euroområdet fortsatte å være veldig svak.

«Disse nivåene indikerer en positiv, men veldig sakte, BNP-vekst (på rundt 0,1 prosent kvartalsvis) i fjerde kvartal 2019,» skriver meglerhuset i en oppdatering.

Commerzbank Economic Research skriver videre at PMI-indeksen gir «lite håp for sterkere vekst i økonomien i eurosonen i det siste kvartalet i 2019».

«Selv om produksjonsindeksen økte noe (fra 45,9 til 46,6), forblir den klart i resesjonsterritorium», skriver Commerzbank-økonomene, og legger til at tallene bekrefter deres forventninger om en kvartalsvis vekst med 0,1 prosent i fjerde kvartal.

Capital Economics skriver at nedgangen i PMI-indeksen bekrefter tregheten i økonomien, og etter en kvartalsvis BNP-vekst på 0,3 prosent i tredje kvartal 2019 i eurosonen, tror analysehuset også at veksten kan bli enda svakere i fjerde kvartal.

«Samtidig som at det er noe oppmuntring i tallene for den tyske industrien, er det utlignet av signaler om at tjenestesektoren også sliter. Og ikke noe av dette endrer på faktum at Tyskland fortsatt flørter med resesjon og økonomien i eurosonen som helhet er veldig blodfattig,» skriver analysehuset.

TDN Finans