Stabile valutakurser etter Powell

I USA sier Federal Reserve-sjef Jerome Powell at han på dette stadiet i den over ti år lange oppgangen ser på glasset som mer enn halvfullt.

– Med den rette politikken kan vi fylle det enda mer, bygge på oppgangen så langt, og spre fordelene bredt ut til alle amerikanere, sa han under en tale mandag kveld.

Budskapet om rentene er de samme som før: Rentene vil holdes uendret om det ikke skjer noe uventet. Feds styringsrente ble satt til intervallet 1,50–1,75 prosent i slutten av oktober.

Euroen lå tirsdag ettermiddag på 1,1011 dollar, en praktisk talt uendret kurs fra dagen før.En euro på 10,10 kroner og en dollar på 9,1750 kroner innebærer heller ikke så store endringer fra mandag.

Australske dollar var heller ikke så mye endret, men lå på det sterkeste mot amerikanske dollar siden midten av oktober etter at sentralbanksjef Philip Lowe sier at det er lite trolig at Australia trenger kvantitative lettelser. En australsk dollar kostet 0,6777 amerikanske dollar.

Svenske produsentpriser steg 0,4 prosent fra måneden før, og føyer seg inn i rekken av indikatorer som peker mot ny renteheving fra Riksbanken. Hittil er styringsrenten satt opp fra minus 0,50 prosent til minus 0,25 prosent.