Nytt ESB-blod støtter kutt

Det er ikke bare Norges Bank som bytter ut medlemmer av styret for tiden. Rådet i Den europeiske sentralbanken (ESB) har to utskiftninger på gang.

Sabine Lautenschläger er det tredje tyske ESB-medlemmet på rappen som forlater rådet før den tilmålte tiden. Inn kommer i stedet Isabel Schnabel, professor ved Universitetet i Bonn og rådgiver av den tyske regjeringen. Tidligere har Tyskland typisk sendt politikere eller Bundesbank-ansatte til ESB, men de orker vel ikke mer.

Schnabel skal på høring i Europa-parlamentet neste uke, og har på et spørreskjema fra parlamentet delt sine tanker om hva hun mener om den seneste runden med stimulanser. Rentekuttet og obligasjonskjøpene kan forsvares ut fra de nåværende inflasjonsdataene og også ut fra utsiktene til inflasjon på mellomlang sikt, svarer hun, ifølge Bloomberg.

Alt i alt mener Schnabel at erfaringene med negative renter har vært positive, men påpeker at at det kan komme til et punkt der en negativ effekt på bankenes lønnsomhet rammer effekten av pengepolitikken.

Også Fabio Panetta, nominert av Italia, støtter stimulansene men advarer om bieffektene, også på sparing og forbruk.

Euroen kostet fredag ettermiddag 10,12 kroner, et par øre mer enn torsdag. Dollaren kostet 9,20 kroner.