Skiferoljen ble saudiarabernes mareritt

Det var mandag 25. august 2014. Oljemessen ONS i Stavanger gikk av stabelen. Den dagen ble Brent-kontrakten handlet til rundt 102 dollar fatet.

Lite ante forsamlingen av oljefolk at de sto på kanten av stupet. Høsten raste oljeprisen, og fallet stoppet ikke før prisen hadde halvert seg.

Men den mandagen var det fortsatt ingen krise, selv om oljehimmelen ikke lenger var like skyfri. Vi skrev:

«Det har nok heller ikke hjulpet på stemningen i oljebransjen at oljeprisen har falt med drøye 10 prosent i løpet av sommeren, og at Det internasjonale energibyrået varsler om et tilbudsoverskudd man ikke har sett maken til på lang tid. En viktig bidragsfaktor i så måte har vært en kraftig økende av amerikansk skiferolje».

Med Saudi Aramco-sjef Khalid A. Al-Falih på ONS-scenen, oppfordret konferansieren publikum til sende spørsmål på SMS som Al-Falih kunne svare på. Fordi vi anså muligheten for et eget intervju med ham som svært liten, tok undertegnede frem mobiltelefonen og sendte et spørsmål på SMS.

«Anser du skiferoljen som en trussel?»

– Skiferolje og skifergass er det beste som har skjedd bransjen, fordi det har holdt tilbake prisene, som er bra for forbrukerne. Hadde det ikke vært for skiferolje, ville verden vært i en stram situasjon med alle produksjonsforstyrrelsene, svarte Al-Falih.

I slutten av november 2014 var det duket for OPEC-møte. Saudi-Arabia ville ikke kutte i produksjonen. De ville «opprettholde markedsandelen», eller sagt på en annen måte – utkonkurrere skiferoljen på produksjonskostnader. Oljeprisen stupte videre.

Men igjen undervurderte de amerikanerne. Den teknologiske utviklingen som hadde muliggjort lønnsom skiferoljeproduksjon i utgangspunktet, gikk nå på høygir. Amerikanerne tapte riktignok penger, men produksjonskostnadene var i fritt fall. Skiferoljen hadde sendt den totale amerikanske oljeproduksjonen opp fra rundt 5 millioner fat i 2010 til 9 millioner fat i slutten av 2014. Det eneste Saudi-Arabia klarte var å senke den amerikanske produksjonen ned til 8,5 millioner fat i 2016. Innen 2017 var omme, passerte USAs oljeproduksjon 10 millioner fat om dagen.

Så kom OPEC-møtet i desember 2018. Oljeprisen hadde i løpet av høsten falt fra 85 til 60 dollar fatet. Bakteppet var sterkt økende produksjon både i Saudi-Arabia og i USA. Donald Trump hadde lovet saudiaraberne å sanksjonere mot Irans olje. Men trolig drevet av egne interesser om å gi amerikanerne billig bensin, snudde han og lot flere land importere olje fra Iran.

OPEC endret strategi. Å «opprettholde markedsandelen» kunne de bare glemme nå. Det ble innført et kutt på 1,2 millioner fat. OPEC+ skulle det hete, for Russland, som ikke er medlem, var også med på kuttet. Egentlig er kuttet mye større ettersom Saudi-Arabia alene har senket landets produksjon med 1,2 millioner fat, fra 11 millioner om dagen i desember 2018 til 9,8 millioner fat nå.

Og nå skal det altså kuttes enda mer. Imens fortsetter skiferoljen å vokse og teknologiske fremskritt fortsetter å gjøre produksjonen billigere. Amerikanerne produserer nå 13 millioner fat om dagen – 3 millioner mer enn Saudi Arabia. Skal man tro Rystad Energy vil Saudi-Arabia & Co. fortsette å gi etter for den voksende amerikanske oljeproduksjonen.

For mens USA lever godt hvis oljeprisen skulle bli så lav at bransjen lider, er det ikke slik for Saudi-Arabia, de andre OPEC-landene og Russland. I valget mellom pris og volum, velger de pris – som er fornuftig fra et økonomisk perspektiv. Men de vet samtidig at denne strategien bare gir mer rom for produksjonsvekst i USA.

– Vi har ikke sett våre beste dager, sa Khalid A. Al-Falih på scenen i Stavanger i 2014, og så for seg et stramt oljemarked igjen om noen år, til glede for alle de tålmodige. Selv ble han Saudi-Arabias energiminister i 2016, før han måtte vike for prins Abdulaziz bin Salman i høst.

Nå har det gått fem år siden Al-Falih sto på scenen i Stavanger. Selv om oljebransjen i dag klarer seg greit på langt lavere oljepriser, var ikke fremtiden særlig lys for OPEC-landene. Hverken den gang, eller nå. De hadde nok sett sine beste dager, og oljemarkedet ble dessverre heller aldri stramt igjen.