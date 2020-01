Kronekursen flat som en pannekake

Kronen lå torsdag ettermiddag på 9,8590 mot euro, ifølge Bloomberg.

Hvis det er noe kjent med den kursen, er ikke det så rart. De siste elleve handledagene har sluttkursene for kroner pr. euro ligget mellom 9,83 kroner og 9,87 kroner, forsiktig avrundet. Intervallet er mindre enn et normalt daglig kursintervall, og mindre enn reaksjonene på et middels oppsiktsvekkende nøkkeltall. Det er heller ikke alltid det skal så store kommersielle beløp til for å flytte kronekursen 4 øre.

Kronekursen er altså flat som en pannekake. En kunne tenke seg at den ville styrket seg markert på USAs likvidasjon av Irans Qasem Soleimani, basert på effekten på oljeprisen. Men minst like troverdig ville det vært at kronen ville falle på grunn av lavere risikovilje, og at lavere risikovilje ville trumfe den isolerte effekten av oljeprisen. Og så kunne kursen motsatt svekket seg/styrket seg da spenningene ble redusert som følge av Irans respons og Trumps kommentarer om dem.

I realiteten er det umulig å finne noen som helst Soleimani-effekt på kronekursen mot euro.

Litt mer action er det i dollar/kroner, som har steget nær 10 øre siden begynnelsen av året, og torsdag ettermiddag lå på 8,87 kroner. Dollaren gikk også fra 1,12 til 1,11 mot euro i løpet av et par dager.