Nordea tilbake igjen

2018 var et kjedelig år for obligasjonsgjengen i Nordea Markets. Rådgivere, som bistår investeringsbankens bedriftskunder i utstedelser av obligasjonslån, hadde en solid tilbakegang. Tilbakegangen var blant annet en konsekvens av at Nordea Markets mistet en del nøkkelfolk til konkurrenter som SEB. 2018 endte opp som et godt år for SEB.

Når oppsummeringen av 2019 nå kan gjøres, ser tingene ut til å være snudd. Nordea Markets’ popularitet er på vei tilbake mot en posisjon som morbankens størrelse i Norge skulle tilsi.

På Stamdatas tabell over tilretteleggernes 2019-prestasjoner i Norge, for utstedelser i norske kroner, er det flere interessante observasjoner:

Tilretteleggernes 2019 Navn Volum (mrd. kr.) Andel Antall DNB 113,4 27,0 356 Nordea 85,1 20,3 233 SEB 65,6 15,6 201 Danske Bank Markets 48,2 11,5 137 Swedbank 43,2 10,3 176 SpareBank 1 Markets 28,6 6,8 177 Arctic Sec. 11,1 2,6 29 Pareto 8,9 2,1 31 ABG Sundal Collier 6,6 1,6 16 Handelsbanken 3,5 0,8 9 Andre 1,8 0,4 11 BNP Paribas 1,4 0,3 1 Norne Securities 1,0 0,2 10 Barclays 0,8 0,2 1 Clarksons Platou 0,7 0,2 1 JOOL Markets 0,3 0,1 7 Fearnleys 0,2 0,1 5 Kilde: Stamdata

SpareBank 1 Markets’ fremgang i 2018 er etterfulgt av et svakt 2019 og en drastisk reduksjon. Volumfallet er på 22 prosent og 2019-volumet er også under totalen for 2017.

DNB Markets’ totalvolum ender på voldsomme 113 milliarder kroner, og markedsandelen er på slagkraftige 27 prosent. Volumoppgangen er på hele 42 prosent.

Samtidig øker Danske Bank Markets sitt volum ganske så kraftig til 48 milliarder kroner, fra 39 milliarder, mens SEBs volum øker marginalt til 65 milliarder kroner. SEB mister imidlertid noen markedsandeler.

Swedbank har hatt for vane å være med på utstedelsen av mange mindre obligasjoner, men mens den svenske bankens totalvolum holder seg stabilt er det blitt færre utstedelser.

Nærmest som vanlig er de seks øverste posisjonene forbeholdt bankeide meglerhus. Totalt er 17 tilretteleggerne registrert med 1.401 transaksjoner i løpet av 2019, som er et lavere antall enn i de foregående tre årene.

Og totalt endte transaksjonene på rekordhøye 420 milliarder kroner, ifølge Stamdatas oversikt. I hvert fall var det status da Finansavisen lastet ned statistikken torsdag. Det har imidlertid skjedd før (nesten hvert år!) at det har kommet noen etterslengere for å pynte litt på tallene.