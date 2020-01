Skeptisk til sentralbankeffekt

Tidligere sentralbanksjef Ben Bernanke sa under et foredrag sist helg at sentralbankene vil kunne håndtere neste resesjon også, selv om rentenivået i utgangspunktet er svært lavt.

Federal Reserves styringsrente ligger nå i intervallet 1,50–1,75 prosent. Under tidligere resesjoner har sentralbanken typisk senket renten med 5 prosentpoeng – og Fed er mindre lysten på negative renter enn sentralbanker i andre land, delvis på grunn av effekten på pengemarkedsfond.

Bernanke mener imidlertid at kvantitative lettelser (QE, obligasjonskjøp) og til sammen har en ganske stor effekt, svarende til 3 prosentpoeng i styringsrenten.

Det tror ikke Larry Summers, tidligere finansminister.

– Jeg kan ikke tro at QE og de andre greiene er verdt noe i nærheten av ytterligere 3 prosentpoeng, sier han til Bloomberg Television.

– Vi blir nødt til å sette vår lit til å putte penger direkte i folks kommer, på direkte offentlig forbruk.

Ikke at det er noen brennaktuell problemstilling, foreløpig, selv om jobbtallene fredag var noe svakere enn ventet.

I etterkant av de amerikanske jobbtallene var dollaren nær uendret på 8,8860 kroner og 1,1110 euro. Euro pr. kroner var følgelig også nær uendret ved 9,87 kroner.