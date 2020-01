ESB-gjennomgang i gang

Den europeiske sentralbanken (ESB) holdt som ventet innskuddsrenten uendret på minus 0,50 prosent og refirenten på null prosent.

Sentralbanksjef Christine Lagarde ønsket ikke å trekke for sterke konklusjoner fra at Riksbanken i Sverige har forlatt negative renter. Alle regioner er forskjellige, sier Lagarde.

Torsdag ble også den varslede strategiske gjennomgangen av ESBs pengepolitikk formelt startet. Planen er å legge frem konklusjonen i desember.

Norges Bank holdt også renten uendret. Euro var uendret ved 9,97 kroner, mens dollar igjen steg over 9 kroner.

I en kommentar i torsdagsavisen skrev Finansavisen (ved undertegnede) at Norges Banks pengepolitiske komité om kort tid vil bestå av én erfaren (sentralbanksjef Øystein Olsen) og fire ferskinger: I forbindelse med den nye pengepolitiske komiteen kom det ved nyttår inn to nye rentesettere, mens én visesentralbanksjef (Egil Matsen) har sagt opp og en annen (Jon Nicolaisen) har et åremål som går ut i april.

Vi er blitt gjort oppmerksom på en banal svakhet i resonnementet: Åremålet til Nicolaisen (født 1959) kan jo bli fornyet. I så fall vil komiteen bestå av to erfarne og tre ferskinger (i fastsettelse av styringsrenten), bare så det er helt klart.