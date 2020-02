Bitcoin ubrukelig til å betale skatt

Denne uken kom en gladmelding på en rekke nettsteder som er viet velsignelsene ved å investere i Bitcoin: Zermatt, en kommune i Sveits, aksepterer angivelig at skatt betales i kryptovalutaen.

«According to an announcement by Bitcoin Suisse, Zermatt started accepting Bitcoin as a means of payment for local taxes and transactions on Jan. 28, 2020», skriver for eksempel Coin Telegraph.

Hadde dette vært riktig, ville det vært en stor nyhet. Hvis skattemyndighetene aksepterer betaling i Bitcoin, er den for penger å regne.

Men slik er det selvsagt ikke: Skattemyndighetene har bare ordnet med en vekslingsordning, slik at du lett kan selge Bitcoin mot sveitserfranc, som skattegjelden så betales med.

En fin service for Bitcoin-entusiaster, men det har ingenting med å akseptere Bitcoin som betalingsmiddel å gjøre.

Imens, i den virkelige verden, svekker kronen seg. Etter en uhyre stabil start på året har coronaviruset (risk off) og svake nøkkeltall (detaljhandel) virkelig satt fart i kronesalget.

Fredag ettermiddag kostet en euro 10,1945 kroner, opp over 6 øre fra dagen før, og ikke så langt fra toppen på litt i overkant av 10,25 kroner i slutten av oktober.

Dollaren steg 4 øre til 9,22 kroner, og var enda nærmere oktobertoppen.