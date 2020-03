En rekke aksjer har falt uten grunn

Det kraftige aksjefallet den siste uken har ikke gjort aksjemarkedene billige. Det skyldes at den ventede inntjeningsoppgangen på 32 prosent i Norge og 8 prosent globalt trolig vil viskes vekk. Det spesielle med fallet er at nesten alle aksjene har falt – også de som ikke rammes av coronatiltakene, og det gir mange interessante investeringsmuligheter.

Nedgangen på vel 10 prosent i aksjemarkedene den siste uken er ikke uvanlig. Sist gang markedene falt med minst 10 prosent på en uke var for ni år siden og historisk har det skjedd hvert femte år. Det som gjør denne nedgangen interessant er at den har vært så bred.

Hele 1.600 av de 1.628 aksjene i verdensindeksen har falt siden markedene nådde nye høyder i forrige uke. Av disse har hele ni av ti falt med minst 5 prosent. I Norge har samtlige aksjer i hovedindeksen på Oslo Børs falt.

Vi ser det samme bildet når vi fordeler avkastningen på sektorer. I de globale markedene har selv den beste sektoren falt med åtte prosent, og i Norge er alle sektorene ned med mellom 10 og 13 prosent.

Denne brede nedgangen gir muligheter. For fly- eller hotellselskap med mye gjeld kan noen måneder med lavere inntjening medfører at de får finansielle problemer og aksjen blir verdiløs. For andre selskap er det vanskeligere å se konsekvenser for inntjeningen.

For telekomselskapene kan behovet for nettsurfing og hjemmekontor øke, slik at man opplever mer trafikk. For selskap som leverer strøm, renovasjon og andre dagligdagse produkter samt for legemiddelselskap er det heller ingen grunn til å vente at coronatiltakene vil påvirke inntjeningen vesentlig negativt. Ettersom disse aksjene har falt like mye som de selskapene som blir mer direkte rammet av coronatiltak, gir det interessante investeringsmuligheter.

Det finnes likevel unntak. Selv om Tesla neppe blir særlig berørt av coronatiltakene på lang sikt og aksjekursen er ned 26 prosent på en uke, viser det kanskje at aksjen for høyt priset i utgangspunktet.

En grunn til at børsene reagerer så mye på coronafrykten er at forventningen var vel optimistiske i forkant. På Oslo Børs er det ventet en inntjeningsoppgang på 32 prosent i år. Det er omtrent like sannsynlig som at Bergen får en måned uten regn.

Når jeg legger inn mer realistiske forutsetninger og tar hensyn til dagens oljepris, ender jeg opp med at det ikke blir noen inntjeningsvekst i år. Da er Oslo Børs fortsatt priset på 18 ganger årets inntjening og det er langt fra billig.

I de globale aksjemarkedene betaler en 17 ganger inntjeningen dersom vi antar at hele inntjeningsveksten på 8 prosent forsvinner. Det er helt greit, men heller ikke billig.

Selv om aksjemarkedene ikke er billige så finnes det mange interessante muligheter. Selskap som ikke blir vesentlig rammet av coronatiltakene, og som har en fornuftig verdsettelse, kan virke attraktive på dagens nivå. I Norge gjelder det eiendomsselskap, telekom og sparebanker. I de internasjonale markedene er telekom, konsum og helseaksjer med lav verdsettelse spesielt attraktive.