Aller beste børsdager er i dårlige perioder

Dette er historiske tider. Tiårig statsrente i USA sank til under 1 prosent i etterkant av Federal Reserves rentekutt tirsdag ettermiddag. Så lav har den ikke vært siden i alle fall før 1871, ifølge Yale-professor Robert Shiller og Bloomberg.

Forrige uke sank hovedindeksen ved Oslo Børs over 4 prosent på to forskjellige dager. Det er ikke like historisk. Men i hele hovedindeksens historikk fra begynnelsen av 1996 har det bare vært 67 dager med børsfall på over 4 prosent.

Gode stunder har alle, skriver Knut Hamsun: En fange sitter i en vogn på vei til skafottet, men sitter på en spiker. Han flytter på seg, og kjenner seg straks mye bedre. Tirsdag denne uken steg da også hovedindeksen med over 3 prosent.

Et vanlig råd fra fondsforvaltere og investeringseksperter er å alltid være i aksjemarkedet. Den ene begrunnelsen er langsiktig, og er basert på at aksjer gjør det bra over tid og at det er vanskelig å vite når du skal gå inn i aksjemarkedet igjen.

Dette har ofte vist seg å være en god strategi for investorer med lang horisont. Men den er risikabel, for hvem vet når markedet henter seg inn akkurat denne gangen. Og alle investorer har ikke den berømmelige lange horisonten, for eksempel fordi de nærmer seg livets fjerde kvartal, eller fordi de er belånte.

Den andre begrunnelsen er kortsiktig, men med konsekvenser for den langsiktige avkastningen: Hvis du prøver å time markedet, heter det, risikerer du å gå glipp av de beste dagene på børsen. Og de aller beste dagene på børsen står for en svært stor del av den samlede avkastningen over tid.

Hovedindeksen har bare 12 ganger steget over 6 prosent på én dag. Den har steget fra 100 i begynnelsen av 1996 til 862 poeng onsdag formiddag. Men å være på børsen alle andre dager enn de 12 beste dagene ville svart til å få med deg en oppgang fra 100 poeng til bare 335 poeng, som er 60 prosent lavere enn dagens nivå.

Så matematikken bak begrunnelsen er riktig. Men resonnementet er feil, av to grunner.

For det første må det ut fra samme logikk være vel så viktig å gå glipp av de dårligste dagene. Det er dessuten flere svært dårlige dager på børsen enn svært gode (men klart flest passe gode dager).

For det andre: De svært gode dagene på børsen kommer typisk som rekyler og etter brå skift i stemning. De kommer i perioder preget av kraftige børsfall.

De fem beste børsdagene i Norge etter 1996 kom alle i perioden 19. september–8. desember 2008, altså under finanskrisen. Men kjøpte du da til sluttkursen 18. september og solgte til sluttkursen 8. desember, måtte du akseptere at hovedindeksen falt fra 332,55 til 209,80 poeng i perioden. Du fikk med deg samtlige flotte enkeltdager underveis, men måtte tåle et samlet fall på 37 prosent. De aller beste børsdagene er omkranset av snørr og tårer.

Var ikke høsten 2008 et godt tidspunkt for å kjøpe aksjer? Jo, men det er da basert på den første begrunnelsen, om aksjers fortreffelighet over tid og om hvor smart det er å kjøpe når det ser mørkt ut. Oljefondet kjøpte under finanskrisen aksjer for over 1.000 milliarder kroner og har hatt stor glede av det i etterkant.

Å kjøpe når det er billig (bank i bordet) er smart hvis det passer risikoprofilen din. Å være opptatt av de beste dagene er en oppskrift på å være med børsen ned i dårlige perioder.