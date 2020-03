Slapp kronerekyl

Hvis du sitter long i den norske kronen kunne du glede deg over at den gikk sterkere mot euro tirsdag. Euroen kostet 10,91 kroner, 4 øre mindre enn dagen før.

Men det er noe med størrelsesforholdet her: Mandag styrket euroen seg ikke med 4 øre, men med 40 øre, så også tirsdag var kronen i umiddelbar nærhet av sin ferske, historiske bunn.

Et motstykke til dette finner vi også i hovedindeksen ved Oslo Børs, som falt 8,1 prosent på mandag og steg 0,5 prosent tirsdag.

For sikkerhets skyld falt den norske kronen også videre mot dollar. Kursen tirsdag ettermiddag var 9,58 kroner, mot 9,57 dagen før. Vi må tilbake til 1985 for å finne sterkere dollar.

Det kraftige kronefallet bedrer konkurranseforholdene for norske bedrifter. Men her er det nødvendig å ta noen forbehold, ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets. Kronen svekker seg ikke under «alt annet like»-forhold, men snarere under forhold som endrer seg på bred front.

Lavere global etterspørsel, kutt i oljeinvesteringer, et ventet fall i turismen og stress i kapitalmarkedene vil alle begrense den positive effekten av en svakere NOK, skriver derfor Østnor i et notat.

Blant hovedvalutaene styrket dollaren seg tirsdag mot både euro og yen. Håp om stimulanser drev dollaren.