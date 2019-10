Tesla skuffet - falt kraftig i etterhandelen

Tesla-aksjen falt på det meste over 5 prosent i etterhandelen onsdag, før den endte ned 4,6 prosent til 232 dollar. Aksjen er ned 4,8 prosent til 231,59 dollar i førhandelen.

Fallet kom etter at elbilprodusenten offentliggjorde tall for 3. kvartal etter stengetid på børsene i New York.

Tesla økte salget med 1,9 prosent til omlag 97.000 biler i kvartalet. Av disse var 79.600 Model 3, mens resten var Model S eller Model X.

Ifølge Reuters lå forventningen i snitt på 97.477 biler, mens FactSet ifølge Marketwatch hadde et anslag på 99.000 biler, hvorav 80.200 Model 3.

Om dette var nok til at Elon Musk får ha sine ord i behold er for tidlig å si, men han har tidligere lovet break-even i 3. kvartal og overskudd i 4. kvartal.

