Mazda MX-30 – pris, rekkevidde og levering

Ifølge en pressemelding er Mazdas filosofi å tenke på hele «produktets livssyklus». Her mener Mazda at at man man tenke på utslipp ved produksjon og utnyttelse av jordens ressurser.

Derfor har Mazda har valgt et batteri med kapasitet på 35.5 kWt for MX-30, og mener at det gir det optimale kompromisset mellom nytteverdi og bærekraft.

Elbilen Mazda MX-30 Batterikapasitet 35.5Kwh Rekkevidde / foreløpig data Ca 200km etter WLTP-syklus DC lading CCS (50 kW) AC lading Ombordlader 6,6 kW Akselavstand 2655 mm Lengde 4395 mm Høyde 1570 mm Bredde (uten sidespeil) 1795 mm Dekk 215/55R18 Åpningsvinkel for Freestyle-dører 82° foran, 80° bak Mazda

Om mange elbillystne nordmenn er enig i det, gjenstår å se.

Det kan bemerkes at en VW e-Golf, som forøvrig snart erstattes av VWs nye elbil, ID.3, har et større batteri. Men dette er en vesentlig eldre bil.

Pris

Det er muligens en trøst at Mazda MX-30 har en startpris på 249.000 kroner. Da koster den bare litt mer enn innstegsversjonen til Kina-elbilen MG ZS EV, som har en rekkevidde på 263 kilometer og en startpris på lave 229.900 kroner.

Og når bildene av Mazda MX-30 betraktes, kan det godt tenkes at nordmenn lar seg overbevise, for det er et ganske spesielt design Mazda presenterer.