Tesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland

Musk sier en ny «gigantfabrikk» skal ligge i Berlin, nær en av flyplassene. Tesla skal også etablere en designavdeling i det aktuelle området.

– Alle vet at tysk ingeniørkunst er enestående, og det er noen av årsakene til at vi kommer til å legge vår gigantfabrikk i Europa i Tyskland, fortalte Musk under Germany's Golden Steering Wheel.

Det er blitt meldt at selskapet håper å begynne den europeiske produksjonen i 2021, ifølge nyhetsbyrået AFP.

30 prosent av alle batteridrevne biler i Europa er fra Tesla, ifølge Tesla selv.

Forrige måned startet Tesla elbilproduksjonen i Kina.

