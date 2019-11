Fra kybernetikk til klassikere

Tjaum fikk stillingen, som blant annet omfatter ledelse av restaureringsvirksomheten og handel med klassiske BMW på det internasjonale markedet, både for kunder og BMW selv, hvis det er spesielle biler de mangler i samlingen i München.

– Jeg skal være en ambassadør for BMW i entusiastkretser. Jeg er ikke ansvarlig for å kose med klubber, forhandlere eller innkjøpere. Det handler om fokus på den lidenskapen entusiaster har felles og overfor potensielle klienter.

Stort verksted

– Hvis en person ønsker en rød 507 hjelper vi ham med å skaffe én. Det er kanskje 2-3 eiere der ute som kan være interessert i å selge, så da tar vi kontakt og hører, meget diskret og rolig hvordan situasjonen er. Min oppgave er ikke å pushe hverken kjøp eller salg, men å fasilitere lidenskapen mellom folk.

– Har en kunde lyst til å kjøre Mille Miglia i sin 328 hjelper vi ham med det og å tilpasse bilen til et såpass langt og strevsomt rally. Det kan gå på alt fra tilpasning av stoler til en god sitteposisjon og til full teknisk gjennomgang før løpet.

BMW Classics nye lokaler er i det første motorverkstedet BMW hadde i München er nyoppusset og tilpasset formålet med store arkiver, verksted og deler av bilsamlingen lagre.

– Verkstedet har rundt 25 mekanikere, og her gjør vi jobber både for kunder og interne prosjekter. Til enhver tid har vi 10 – 15 helrestaureringer på gang og et tilsvarende antall mindre servicejobber. Kapasiteten er egentlig sprengt, så vi ser på muligheter for utvidelse og påbygging av et showroom på tomta, sier Håkon mens vi beveger oss rundt på det imponerende anlegget hvor historien sitter i veggene.

Entusiastjobb

– Det er fantastisk å kjøre inn porten her hver dag å vite at du kan jobbe med det du elsker og attpåtil få betalt for det. Det er så spennende med alle de fantastiske bilene vi har av alle årganger og typer, menneskene en kommer i kontakt med og alle de utrolige arrangementene vi er med på. Det er fantastisk å møte «viktige» mennesker som blir som guttunger i kontakt med disse ikonene.

Tjaum peker på en grønn BMW tilhørende en tysk doktor med blant annet pizzaprodukter du finner i frysedisker i norske dagligvarebutikker.

– Han skal ha alle bilene sine i akkurat den grønnfargen. Og her er Webastos demonstrasjons-Mini med deres soltak. Du kan få kjøpt den…eller denne perfekte og noe oppgradert BMW 507 Roadster …for 2,6 millioner euro.

Ikke rart 46 år gamle Håkon Gabriel Tjaum trives i BMWs klassiske godtebutikk!

– Jeg har roet ned litt med min egen samling nå etter at jeg ble gift og har fått to barn og bygd hus i Augsburg. Nå har jeg redusert til én bil, en 1980 Mini Clubman Estate…original eneiersbil fra Italia…og så er motorsykkelsamlingen nede i ni stykker…