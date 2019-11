Nissan kaller tilbake 400.000 biler

Tilbakekallingen føyer seg inn i rekken av flere problemer Nissan har hatt med sine biler.

Så sent som for to måneder siden innledet USAs trafikksikkerhetsmyndighet NHTSA en undersøkelse om det automatiske nødbremsesystemet i Nissans Rouge-modellen, som kan påvirke 553.000 biler i USA, skriver Reuters.

I september måtte Nissan tilbakekalle 1,3 millioner biler i forbindelse med problemer med sikkerhetskameraene.

(©NTB)