Tesla lanserte sin første elektriske pickup

Bilen er den sjette modellen siden Tesla ble grunnlagt i 2003, og den skal være den mest eksperimentelle, skriver CNBC.

Pickupen skal konkurrere i det amerikanske markedet mot modeller som Ford F Series, som har vært den mestselgende pickupen i USA i over 40 år, fulgt av GMs Chevrolet Silverado.

– Vi trenger bærekraftig energi nå. Hvis vi ikke har en pickup, kan vi ikke løse det. De tre mest solgte bilene i USA er pickuper. For å få til bærekraftig energi, trenger vi en pickup, sa Musk under lanseringen i natt norsk tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Knuste «uknuselig» vindusrute

Under presentasjonen ble bilen utsatt for flere prøvelser for å vise hvor robust den er. Bilen ble både slått på med slegge og skutt på med pistol.

Det gikk imidlertid ikke helt veien da det ble kastet en stålkule mot bilens såkalte «uknuselige» vinduer. En rute knuste, og en pinlig berørt Musk slo fast at det kanskje ble tatt litt for hardt i.

Det gikk imidlertid ikke bedre da det ble gjort et nytt forsøk. En ny rute ble ødelagt.

– Det gikk ikke, sa en ukomfortabel Musk, som måtte fullføre presentasjonen med de to rutene synlig ødelagt.

Inspirert av Bond

Musk har sagt at prisen på bilen starter på om lag 50.000 dollar, litt over 450.000 norske kroner. Cybertruck er inspirert av filmer som «Blade Runner» og James Bond-filmen «The Spy Who Loved Me».

Produksjonen er ventet å starte i slutten av 2021.

Tesla-sjefen har også vedgått at etterspørselen etter denne modellen kan være mindre enn flaggskipene Model S sedan og Model X SUV, skriver CNBC.

