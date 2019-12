Sloss om tronen som Norges mest solgte bilmerke

Tesla og Volkswagen kniver om å bli størst i Norge i 2019. Dagens tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at Volkswagen har registrert 18. 565 biler, mens Tesla har registrert 18.462 biler per 22.desember.

Dette er ingen tilfeldighet. Begge bilprodusentene ønsker å smykke seg med tittelen som Norges største.

Tesla gjør «alt» for å slå folkefavoritten

Tesla har sendt ut et tilbud på sine biler, som kan virke meget forlokkende.

Tesla byr på gratis, ubegrenset hurtigladning, eller «supercharging», slik den California-baserte bilprodusenten selv kaller det, ved kjøp av Model S eller Model X.

Velger man utgaven Tesla Model X Standard Range med levering i desember 2019, tilbys denne fra kr. 5 664 kroner per måned med 0,25 prosent rente.

Altså er forutsetningen at bilen tas ut i desember, noe som kan tyde på at Tesla vil gjøre en innsats for å slå Volkswagen i år.

Model 3 vant nordmenns hjerter

Tesla var imidlertid lenge den nye norske «folkevognen» i 2019, men ble forbigått av sin tyske konkurrent i november. Da hadde Volkswagen totalt solgt 17.696 biler, mot Tesla sine 17.400.

Blant de konkurrerende bilprodusentene er det henholdsvis Model 3 og Golf som er de mest populære modellene.

I november utgjorde Tesla Model 3 alene 11 prosent av det samlede norske nybilsalget.