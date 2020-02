Hit når du med Porsche Taycan 4S på vinteren

Elbiler er blitt så populære i Norge at trolig vil over halvparten av årets bilsalg være helelektriske biler. Porsches nye elbil Taycan er for dyr til å toppe listen, men blant de 3.000 interessentene er det mange som lurer på om de kan kjøre fra Nesøya til Kvitfjell eller fra Bergen til Geilo på vinterstid uten å måtte lade. Slik mange Tesla-eiere allerede kan.

Med en WLTP-rekkevidde på 463 kilometer og den mye strengere amerikanske EPA-rekkevidden på 325 kilometer er mange skeptiske til om Taycan klarer de rundt 26 milene disse turene er på. Spesielt når temperaturen er lav, man kjører fort, det er snø på veien og bilen er fullastet.

Etter å ha kjørt fra Nesøya til Gudbrandsgard Hotell på Kvitfjell i temperaturer på rundt null grader, offensiv motorveihastighet og leken kjøring opp svingene til mellomstasjonen, kan vi bekrefte at Porsche Taycan avliver rekkeviddeangsten.

Etter å ha startet med 98 prosents batterikapasitet hadde vi 24 prosent, tilsvarende 86 kilometer igjen på batteriet, da vi parkerte utenfor hotellet. Med full bil, snøvær og ekstrem kulde hadde gjenstående kapasiteten vært lavere, men ikke med så mye som en fjerdedel.

Tesla har riktignok flere modeller med lengre rekkevidde og lavere pris enn Taycan, men Porsche-sjåførene får en bil som er klart mer sportslig. Helt til hytta.