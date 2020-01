Zyrus Engineering med ombygd Lamborghini Huracán Super Trofeo LP 640-2

RIBBET: Men brannslukningsapparatet er på plass, og de viktigste knappene er lett tilgjengelige på midtkonsollen. Foto: Zyrus Engineering

– Prosjektet ble startet for 28 måneder siden, og er en videreutvikling fra deltakelse i Gatebil Xtreme. Vi har kjørt de originale versjonene av Lamborghiniene i to sesonger, og mente at det ikke var godt nok. Vår visjon er å lage de ultimate Lamborghini Huracán-ene, som kun har «performance» i fokus og ikke alt mulig annet dill og utstyr, forteller Radni Molhampour.

Gjengen gjestet Nürburgring Nordschleife i oktober i fjor, i håp om å sette ny banerekord for Lamborghinier. Det regnet de tre dagene satt av til besøket, og det ble med tanken. Til våren blir det et nytt rekordforsøk.

Målet er å bli den raskeste Lamborghinien rundt banen, under den årlige farstfesten Gran Turismo King of the Nürburgring 2020, som varer fra 24.-26. mai.

På turné

Siden desember har Zyrus LP 1200 vært på promoturné i Midtøsten, inkludert testing på Yas Marina i Abu Dhabi. Den britiske racerkjøreren Oliver Webb er testsjåfør for Zyrus og den lokale super- og hyperbil-produsenten W Motors. I februar-mars ventes bilen vist i England.

RYDDIG: Zyrus Engineering holder til på Nannestad, like ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: June Elise Marlén

– Hvem kjøper biler som dette?

– Det er nok den øverste kjøpegruppen som ikke har problemer med midler, og har alt annet. Bilen har en høy prisklasse, men den er unik også i forhold til andre Lamborghini-bygg i utlandet, sier Molhampour.

Estimert byggetid pr. bil er åtte måneder. Når vi spør hva navnet Zyrus betyr, får vi et langt svar på engelsk, som handler om å feire individualitet og å applaudere de som tar sjansen til å gjøre ting på sin måte. Zyrus Engineering har til gangs lagd en Huracán utenom det vanlige.

– Hvilken av de to utgavene vil selge mest, og hvor mange tror dere det blir bygd?

– Vi håper på å selge 10-12 biler, men hvilken versjon er vanskelig å si. Gateversjonen ser ut til å bli mest populær, men det er fortsatt tidlig. Vi har fått mange interessenter, men ingen kontrakter er signert ennå. Det dreier seg om store beløp, og slikt tar litt tid, sier Molhampour.

Bilen på disse bildene står for øyeblikket i Dubai, før den skal vises i Kuwait, Qatar og Oman.