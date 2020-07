Audi letter på sløret om ny norgesfavoritt

Nordmenn elsker SUV og gjerne i kombinasjon med en elektrisk drivlinje. SUVer som Jaguar I-Pace, Tesla Model X og Audi e-tron har alle solgt godt i Norge. Sistnevnte modell har hatt en vanvittig salgsvekst og det er så langt solgt 5.618 modeller i 2020, en økning på 147,2 prosent fra i fjor.

Nå letter Audi på sløret og publiserer flere detaljerte bilder av en potensielt ny norgesfavoritt, Q4 e-tron concept.

Bilen ligner på dagens e-tron-modell, men er en coupè-variant med skråene bakluke for et sportsligere utseende. På Geneve-messen i 2019 viste Audi frem en modellvariant av Q4 med tradisjonell bakende. Forskjellen mellom de to modellene vil være marginale foruten bakenden, melder Audi i en pressemelding.

BAKFRA: Audi Q4 e-tron og Audi Q4 e-tron coupè. Foto: Audi

500 km og 6,3 sekunder

Audi oppgir at modellene med firehjulstrekk vil ha en rekkevidde på 450 kilometer, mens versjonen med bakhjulstrekk vil rulle 500 kilometer før du trenger å plugge inn ladekabelen. Tallene er basert på WLTP-standarden.

Begge versjonene skal gjøre unna den tradisjonelle sprinten fra 0 til 100 på 6,3 sekunder. Toppfarten oppgis til 180 km/h.

På grunn av at batteripakken befinner seg i gulvet på Q4, så er vektfordelingen 50:50 og batteripakken alene veier 510 kilo.

NYTT: Interiøret i Audi Q4 e-tron coupe concept. Foto: Audi

20 el-modeller innen 2025

Q4-modellene vil være Audis syvende modell i elbil-rekken når en offisiell produksjonsmodell skal lanseres i 2021.

Produsenten fra Ingolstadt har satt som mål å lansere 20 elektriske modeller innen 2025, og 40 prosent av salget vil med det ha elektrisk drivlinje.

Det elektriske modellutvalget vil ikke bare inneholde SUVer, men også stasjonsvogner og med luksuriøse modeller, opplyser Audi i pressemeldingen.