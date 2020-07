Ny elektrisk familievinner fra Nissan

Den japanske bilprodusenten Nissan introduserte onsdag den nye crossoveren Nissan Ariya. Modellen som nå vises frem ligger svært tett opptil konseptilbilen rent designmessig, som ble presentert på bilutstillingen i Tokyo i 2019, melder selskapet i en pressemelding.

Av høydepunktene trekker Nissan frem en rekkevidde på inntil 500 kilometer, muligheter for firehjulstrekk, hengerfeste med trekkevne inntil 1.500 kilo og at det kan monteres takstativ.

Nissan har allerede hatt stor suksess med elbilen LEAF, som har vært i salg siden 2010, og den nye modellen blir den første som tar Nissans helt nye logo i bruk.

Nytt designspråk

Styreleder og CEO Makoto Uchida i Nissan Motor Co. sier at den nye, elektriske SUVen, Ariya, symboliserer et nytt kapittel for selskap. Den kanskje også ta bort litt av fokuset fra ledertubulens og sviktende lønnsomhet, skriver Bloomberg.

Nissan trår til med et helt nytt designspråk på Ariya som de kaller «Tidløs japansk futurisme». Det skal representere markant japansk - enkel utførelse, men i en kraftfull og moderne form.

Siden bilen er designet som en elbil fra starten av, så har det gitt større muligheter for å kombinere det estetiske med det funksjonelle. Det har resultert i en rommelighet som Nissan mener ikke er praktisk mulig i en tradisjonell fossilbil.

Med firehjulstrekk får Ariya to elmotorer, en foran og en bak. Et regeneringssystem for bremsene på bakhjulene i stedet for, som normalt, på forhjulene minimerer uønskete bevegelser og sørger for at føreren bevarer kontrollen.

Ytterligere detaljer om Ariya samt informasjon om prissetting i Europa vil komme senere.