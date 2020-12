Bruktbil til 12,5 millioner

Inspirert av Formel 1-prinsippet «less is more», er all unødvendig vekt strippet vekk på F40. Man kunne få sveivbare vinduer eller vinduer som sto fast. Elektriske vinduer var utelukket grunnet vekten. 288 GTO-chassiset ble utvidet, stålrammen ble forsterket med karbonfiber. Lakken var tynnest mulig. På salgsobjektet er det meste originallakk, og den er så tynn at enkelte steder kan man skimte karosseriet under, som består av karbonfiber, kevlar, aluminium og kompositter. Det er ingen tepper på gulvet, dørene lukkes med en stropp. Den gjennomsiktige og perforerte «bakruten» er lagd av termoplast. Tørrvekten er 1.100 kilo.