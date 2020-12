Vurderer du Fords nye elektriske hingst? Det kan komme en enda heftigere versjon

Fords elektriske satsning har ankommet norsk jord og kundene her hjemme har støvsugd markedet og kuppet brorparten av alle First Edition-bilene som kommer til Europa, med omfattende og spesielle utstyrspakker til en attraktiv pris.

I første omgang leveres bilen i fire utgaver, to varianter med bakhjulstrekk og to varianter med drift på alle fire. Prisen starter på 422.000 kroner for den billigste varianten med bakhjulstrekk, som gjør 0-100 på 6,1 sekunder. Den foreløpige topputgaven med trekk på alle fire starter på 554.000 kroner. Den gjør den tradisjonelle sprinten på 5,1 sekunder.

For kundene som ønsker litt ekstra krutt under gasspedalen har Ford lansert Mach-E GT, som vil leveres med to elektriske motorer, yter 465 hestekrefter og har et dreiemoment på 830 nm. Da gjør du unna 0-100 på 3,7 sekunder og har en begrenset toppfart på 200 km/t.

GT-utgaven er ikke tilgjengelig enda, men ventes mot slutten av 2021.

Stopper mest sannsynlig ikke med GT

Jason Castriota er Fords globale direktør for elektriske biler og i et ferskt intervju med Road & Track letter han på sløret og hinter om en enda kraftigere utgave enn GT.

«Du kan bare se for deg at vi forhåpentligvis vil kunne utvikle enda sterkere versjoner av Mach-E», sier Castriota i intervjuet.

Håpefullt er nøkkelordet og han forklarte også at Ford valgte Mustang-navnet og logo fordi det forplikter med tanke på ytelse. Castriota har allerede lansert en GT Performance Edition med 480 hestekrefter, som gjør 0-100 på 3,5 sekunder og har en rekkevidde på 378 kilometer. Det er ikke bekreftet noen produksjonsplan for spesialutgaven.