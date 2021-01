Synes du 625 hestekrefter blir for lite? Nå kommer BMW straks med et heftigere alternativ

BMW kategoriserer deres yppereste modeller med ekstra modellbetegnelser. Det begynner i M-divisjonen, som samler modellene med de største motorene og de beste kjøreegenskapene, før BMW ofte slenger på et Competition-merke på bakluken. Det medfører flere hestekrefter, stivere oppsett og enda raskere tid fra 0-100. Er ingeniørene virkelig vågale drar de på med toppen av kransekaka, CS.

CS-merket forplikter og er det absolutt råeste BMW kan varte opp med. Her klemmer bilprodusenten fra Bayern ut enda flere hestekrefter enn i Competition, reduserer vekten og legger til flere racingdetaljer. Den siste modellen i rekken er M5 CS.

SNIKTITT: BMW M5 med CS-merke i grillen. Foto: Skjermbilde: Instagram

I et ferskt Instagram-innlegg fra BMW M-sjefen Markus Flasch letter han på sløret om den nye modellen, som skal vises frem for offentligheten i slutten av måneden. M5 Competition er i utgangspunktet ikke noen sinke med V8 og 625 hestekrefter, men hvis det blir det for snaut skal M5 CS komme med 635 hestekrefter, ifølge BMW Blog.

I tillegg blir M5 CS 70 kilo lettere enn Competition-utgaven, noe som mest sannsynlig vil presse tiden fra 0-100 til rundt 3 sekunder blank. CS får også bøtteseter laget i karbon for å spare vekt.