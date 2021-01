Elektrisk van og flyvende biler sender General Motors til værs

General Motors stiger om lag seks prosent etter at selskapet presenterte den elektriske varebilen EV600 i forkant av børsåpning på Wall Street.

Det elektriske kjøretøyet er ventet å komme på salg senere dette året. Ifølge General Motors er det også planlagt å lansere en rekke elektriske produkter, og ikke bare kjøretøy, skriver CNBC.

General Motors ga også et innblikk til selskapets forventninger for fremtiden, der Cadillac blant annet presenterte et autonomt transportkjøretøy samt et elektrisk vertical take-off and landing-kjøretøy (eVTOL) – på godt norsk en «flyvende bil».

Visepresident for General Motors global design Michael Simcoe uttalte ifølge CNBC at konseptene reflekterer ønskene og behovet til passasjerene samt selskapets visjon for transportmulighetene i fremtiden.

– Dette er et spesielt øyeblikk for General Motors der vi former fremtiden for personlig transport de neste fem årene og videre, sa Simcoe.