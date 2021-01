Test av ladbare Audi A3 40 TFSI e: Den forrige ble en suksess, men den nye bommer på ett punkt

Du er kanskje nysgjerrig på det tekniske, og er klar for en liten leksjon? Det er mye å si om nye og ladbare Audi A3, men viktigst er det at bilen oppleves som ganske involverende å kjøre. Drivlinjen består av en 1,4-liters firesylindret, turboladet bensinsluker koblet sammen med en elektrisk motor og en sekstrinns dobbeltclutchgirkasse. Mens VW kaller den DSG, heter den S tronic hos Audi. Og før du setter i gang med bekymringene om for få utvekslinger, kan det umiddelbart avklares at dette ikke er et problem. Girene er lange nok til at du ikke opplever for høyt turtall, og ferden foregår påfallende komfortabelt.