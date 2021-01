Teslas nyeste modeller skapte store overskrifter tidligere i uken og kunne skilte med ellevill ytelse og rekkevidde på 840 kilometer.

Men det som skapte mest furore og engasjement var interiøret. Ny liggende skjerm og det firkantede rattet som ser ut som noe du finner i et fly eller romskip.

Nå er spørsmålet om det i det hele tatt blir lovlig i Norge og ellers i Europa. Svaret er nei.

«Dette er ikke retro – det er trafikkfarlig», skriver Tim Stevens, redaktør for CNETs motorinnhold.

Strenge krav

Det er nemlig strenge krav til rattets utforming, både her i Norge og internasjonalt.

I en paragraf i forskriften om krav til godkjenning av kjøretøy går det blant annet frem at «rattets diameter må være minst 30 centimeter», og være utformet «slik at tilstrekkelig styreutslag oppnås».

Tilstrekkelig styreutslag innebærer at rattet må være rundt, skriver Elbil24. Maks rattutslag tilsvarer to og en halv runde rundt med rattet og det kan bli trafikkfarlig dersom man har et firkantet ratt.

Tesla Model S Plaid nytt interiør Foto: Tesla

Racerbil på offentlig vei

«Men hva med racerbiler?» tenker du kanskje. Formel 1-biler og andre bruker lignende ratt som det Tesla har presentert, og trenger så lite som 180 grader vri på rattet for å få maks rattutslag.

«Sylskarp styring er bra på racerbanen. På motorveien vil en liten hump i veien sende deg av gårde og krysse flere filer. For gjennomsnittssjåføren er det en risikofylt affære», skriver Stevens.

«Jeg ser ikke det nye rattet som noe annet enn en dårlig idé. Jeg frykter det ikke bare vil bli vanskelig å bruke, men også usikkert», skriver Stevens.

Norge følger til enhver tid europeiske regelverk, så hvis noe blir godkjent – eller forbudt – i EU, følger Norge i samme fotspor.