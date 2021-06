Tester elektrisk luksus-SUV til under 600.000 på norske veier

Hongqi er et kinesisk merke for luksusbiler. Det begynte å produsere biler i 1958, og den gang var bilene utelukkende reservert for den kinesiske partieliten. I dag har Hongqi en ambisjon om å bli Kinas ledende luksusbilmerke, og FAW, som står for produksjonen, regnes som en av de «fire store» bilprodusentene i Kina.

Hongqi har også bestemt seg for å satse globalt, og 12. april åpnet bilmerket for forhåndsreservasjoner av den svært romslige SUV-en E-HS9 i Norge. 2. mai bekreftet Hongqi at det skulle legge ut på et roadshow for å teste E-HS9 under norske forhold, og for å vise frem nykommeren for norske kunder.

MARKANT: Hongqi E-HS9 har store og markante baklykter. Foto: Hongqi

Dermed har tre førproduksjons-biler kjørt rundt på norske veier, og nummer fire har akkurat rullet i land i Drammen, melder Broom.

–Denne bilen er en prototype med CCS2-ladestandard, og skal benyttes til å teste alle mulige ladeløsninger langs norske veger for å sjekke at disse fungerer som planlagt, skriver den norske importøren i en e-post til alle som har vist interesse for bilen.

– Bilen ladet ved første forsøk etter ankomst Drammen havn, og det må vi jo kunne kalle lovende. Det er også ettermontert hengerfeste, også dette uten noen problemer, står det videre i e-posten, ifølge Broom.

Stor doning

Til tross for at det kun er fire Hongqi E-HS9 på norske veier, burde de ikke være altfor vanskelig å få øye på. Det er nemlig en veldig stor SUV på 5,2 meter, like lang som en Range Rover Vogue med lang akselavstand. I tillegg skiller den seg ut med en av de største grillene på markedet, og man kan tydelig se inspirasjonen fra Rolls-Royce´ modeller.

STOR: Grillen på Hongqi E-HS9 er et ordentlig blikkfang. Foto: Hongqi

Nykommeren tilbyr også en svært attraktiv totalpakke. SUV-en har en estimert rekkevidde på 450 kilometer, firehjulstrekk, 551 hestekrefter og tilbys med både seks og syv seter.

Bilen kommer i tre utstyrsnivåer; Comfort, Premium og Exclusive, med introduksjonspriser på henholdsvis 599.900, 684.900 og 759.900 kroner. På det laveste utstyrsnivået, Comfort, får du blant annet med syv seter, firehjulstrekk, 380 km estimert rekkevidde, to 16,2" skjermer og en rekke sikkerhetssystemer.

Norske kunder vil også kunne glede seg over at du kan trekke 1.500 kilo på det avtagbare hengerfestet og at den kan ha 75 kilo taklast.

STORT: Midtkonsollen ruver bra i førermiljøet. Foto: Hongqi

Hongqi har allerede bekreftet at det skal samarbeide med 19 Motor Forum-forhandlere. I tillegg vil 25 frittstående forhandlere selge og utføre service og reparasjoner på de kinesiske bilene.

De første kundebilene er ventet til Norge før utgangen av året.