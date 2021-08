Nå får denne elbilen firehjulstrekk

Norge er ikke bare et elbilland, men også et firehjulstrekkland. Derfor lanserer Audi nå sin nye kompakte elektriske SUV Q4 e-tron med firehjulstrekksystemet quattro. Det betyr en motor på hver aksel, nor som igjen betyr bedre ytelser, kortere rekkevidde, høyere vekt, bedre fremkommelighet og høyere pris.