I april la Polestar til to nye modeller i stallen, som begge kommer med forhjulstrekk, i tillegg til topputgaven med firehjulstrekk. Startprisen for innstegsutgaven med en rekkevidde på inntil 440 kilometer ble satt til friske 389.000 kroner, mens utgaven med opptil 540 kilometer rekkevidde begynte på 409.000 kroner.

Konkurrenten Tesla tok raskt grep etter Polestars lansering og skrudde ned prisen på Model 3 med 12,5 prosent, tilsvarende 50.000 kroner, til 349.900 for innstegsmodellen. Den har inntil 448 kilometer rekkevidde og bakhjulstrekk.

Nå ypper Polestar til ny priskamp og sabler prisen på den rimeligste utgaven med 40.900 kroner, til 349.000 kroner, som er 990 kroner lavere enn Teslas billigste modell.

Prisen på Long Range-varianten kuttes med 20.000 kroner, til 389.000, fra tidligere 409.000 kroner.

Polestar 2 Variant Drift Rekkevidde Ny pris Gammel pris Standard range Single motor FWD 440 km 349.000 389.900 Long range Single motor FWD 540 km 389.000 409.000 Long range Dual motor AWD 480 km - 429.000

Tesla Model 3 Variant Drift Rekkevidde Startpris Model 3 Standard Range Plus RWD 448 km 349.990 kr Model 3 Long Range AWD 614 km 449.900 kr Model 3 Performance AWD 567 km 499.900 kr

Grunnprisen for samtlige Polestar 2 inkluderer 19-tommers hjul, LED-lys, 8 høyttalere, parkeringssensorer foran og bak og ett bakkamera, som standardutstyr. Android Automotive infotainment-systemet med 11-tommers midtdisplay og 12,3-tommers kjøredisplay får du også med uten at prislappen vokser.

Polestar tilbyr også tre utstyrspakker, Performance, Plus og Pilot, til henholdsvis 50, 40 og 30.000 kroner.

Til tross for at Polestar 2 nå har en marginalt lavere innstegspris enn Tesla Model 3, så er det ingen tvil om at amerikaneren knuser svensken på registreringsstatistikken.

Så langt i år (pr. 29. august) er det registrert 2.773 utgaver av Polestar 2, mens det på samme tid er registrert 6.889 Model 3, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). I perioden fra januar til juli topper Model 3 salgslisten, mens Polestar 2 er nede på en tiendeplass.

Så langt i år er ni av ti av de mest solgte bilene i Norge elbiler. Kun Toyotas RAV4 med hybrid drivlinje sniker seg inn på andreplassen bak Model 3.