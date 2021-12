Rekordhøyt salg av elbiler i Norge

– Elbilsalget viser at vi har god kurs mot nullutslipp på norske veier, og det er gledelig at 2021 blir et rekordår for elbiler i Norge, sier generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu.

Sju av ti som kjøpte ny bil i november, kjøpte elbil, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

De to mest populære elbilmodellene tilhører Tesla. I november ble det solgt 1.013 eksemplarer av Model Y og 771 av Model 3. Volkswagen ID.4 kom på 3. plass i høstens siste måned.