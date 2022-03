Hvordan produksjonsjusteringene vil påvirke våre kundeleveranser er ikke klart. Vi ber om forståelse for at vi foreløpig ikke kan gi spesifikke detaljer. Vi vurderer situasjonen fortløpende sammen med våre leverandører og definerer tiltak for å sikre produksjon igjen så raskt som mulig. BMW Group støtter den berørte befolkningen i Ukraina med et første øyeblikkelig bidrag til FN/UNICEF og deres internasjonale nødhjelpsarbeid».