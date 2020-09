– GJERNE TØFFERE DESIGN: – Vi ser for oss et raskere og tøffere design enn varianten av Rand-båten vi har i dag, sier Hege Kolberg i Kruser, og oppfordrer alle nordiske båtbyggere om å levere inn forslag til design for en ny elbåtmodell selskapet skal tilby i delingstjenesten neste sommer. Foto: Rand