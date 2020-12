Solgt for nær en halv milliard

Heesen vet at smaken er som baken. Primært bruker verftet eksteriørlinjer levert av Van Oossanen. Designerne bruker ikke kopimaskinen, men det er fellestrekk ved yachtene de designer for Heesen. Når andre, som for eksempel Clifford Denn, får jobben med eksteriøret, blir det lagt visse føringer fra verftet side. De fleste yachtene til Heesen ser sporty ut, har myke linjer og utfallende baug. Modellen på 50-meter, som kan leveres med hybrid maskinere, skiller seg ut med vertikal baug og strammere horisontale linjer.