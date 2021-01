En ferge for de utålmodige

Kjøper du båten, bor du i en stor lugar omtrent midtskips. Lugaren utnytter hele båtbredden som er på nesten syv meter. Den har store vinduer. Under det ene vinduet har du en sittegruppe. På den andre siden er det kontorplass. To gjestelugarer deler på båtbredden. Det vil si at de ikke er overdådig store, men de er såpass lange at det er nok plass på dørken når du for eksempel skal kle av deg. Mellom de to lugarene og mannskapsavdelingen er det en stor VIP-lugar.