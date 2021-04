Perfekt for deg med en halv milliard i yachtbudsjettet

Under dekk i 55-meteren som er 9,6 meter bred, kan gjestene boltre seg på 400 kvadratmeter. På det nedre dekket befinner det seg fire rommelige gjestelugarer og seks mannskapslugarer med køyesenger. Skipperen har egen lugar på brodekket. Her er det også gjort plass til en stor VIP-lugar med flott utsikt. Gjestene beveger seg oppover i yachten via en sentral vindeltrapp. Mannskapet har egne trapper som forbinder lugarene med byssa og styrehuset. Opp til soldekket er det bare en utvendig trapp fra brodekket.