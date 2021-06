Ny katamaran: – Tilnærmet gratis i drift

Silent-Yachts har tatt skikkelig tak i en del av de utfordringene det byr på å kjøre på strøm. For å redusere strømforbruket til «hotelbelastningen» er alle rommene om bord ekstra isolerte. Det betyr at varme eller kjøling ikke må kjøres like intensivt. Vinduene er plassert slik at de stort sett vil ligge i skyggen. Varmepumpe sørger for å utnytte energien mest mulig effektivt. Hele båten inkludert innredningen bygges i avanserte lettvekts materialer. Vekten oppgir verftet til 58 tonn.