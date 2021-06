Nå kan denne bli din

I annonsen fristes det med at båten fikk to nye 5,5-liters sekssylindrede Volvo Penta D6-motorer i 2010. Driftstiden er på om lag 4.000 timer med service hver 200. time. « Denne har nok ruslet de fleste timene på tomgang i Oslofjorden», spekuleres det i. Dieselmotorene yter forøvrig hele 435 hestekrefter hver og er koblet til hver sin vannjet. I tillegg skal båten ha blitt «ombygget og forsterket» i 2010, ifølge annonsen. Det opplyses om at båten visstnok er bygget av Henriksen Mekaniske Verksted i 1997.