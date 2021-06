I denne har du plass til en ubåt

SeaXplorer har plass til et mannskap på 25 personer. Det er lagt opp til at du skal ha med deg eksperter som kan hjelpe til med ekspedisjoner, sørge for at dykkingen går forsvarlig for seg, fly og holde helikopteret vedlike etc. Mannskapet bor på det nedre dekket i den fremre delen av yachten. Her befinner det seg også et profesjonelt kjøkken og en velutstyrt sykestue. Kjøkkenet er forbundet med pantry på de forskjellige dekkene med matheis. Gjestene trenger heller ikke slite seg ut. I tillegg til trapp mellom dekkene kan de også bruke heis. Vil du ned i trimrommet akter under helikopterdekket, må du bruke trapp fra helikopterdekket. I tilknytning til trimrommet har du badstue, omkledningsrom, et lite boblebad og direkte utgang til en stor badeplattform.