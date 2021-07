Kyrre Gørvell-Dahl, musikkstjernen som er best kjent som Kygo, er klar til Bergenssommeren med en flunkende ny millionbåt.

Båten er en Hydrolift X-26 S, utstyr med to Mercury-motorer som til sammen byr på 600 hestekrefter og en toppfart på 70 knop. Artisten har gått for rødt interiør dekorert med broderier av Kygos personlige emblem - en palme.

Hydrolift X-26 S Lengde: 8,11 meter

Bredde: 2,45 meter

Vekt: fra 1900 kilo inkl. motor

Skrog: 24 grader, to-step teknologi

Motor: 250 til 600 hestekrefter

Materiale: glassfiber sandwich

Fart: 45 til 70 knop

Geir Moen, markedsføringssjef i Hydrolift, ville ikke oppgi nøyaktig pris, men kunne opplyse at startprisen på båten med motorpakken Gørvell-Dahl har valgt er 1,85 millioner kroner. I tillegg til det spesialdesignede interiøret har artisten også valgt en rekke ekstrafunksjoner som jekker prisen opp ytterligere.

– Det er en godt utstyrt båt. Vi håper han får en fin sommer, og får mye ut av båten, sier Moen.

– Jeg har vært spent, og synes designet er dritkult. Etter første kjøretur så skjønner jeg at det er ganske mye futt i båten, så man må ha litt respekt for det. Nå gleder jeg meg bare til å kjøre, bli kjent med båten og få tatt meg noen fine turer, sier Gørvell-Dahl.

600 HESTER: Båten har en toppfart på over 70 knop. Foto: Fredrik Helliesen

Hydrolift er en norsk båtprodusent med base i Fredrikstad. Selskapet både designer og bygger båtene sine eksklusivt i Norge.

X-26 S er bestselgeren i Hydrolifts X-serie, og siden lanseringen i 2019 har 70 modeller blitt produsert ifølge Moen. Hydrolift opplyser at båten allerede er sluttsolgt for 2021-sesongen, og at de gjør seg klare til å begynne produksjon av 2022-modellen allerede på sensommeren.

Finansiering av båten burde ikke være noe problem for Gørvell-Dahl, da han ifølge Finansavisen var nest høyest på inntektstoppen i Bergen i 2019 med en årslønn på 77 millioner kroner og en formue på 133 millioner kroner. Det ser lyst ut for Kygo fremover også, etter han nylig solgte ut 31.000 billetter til en konsert på Ullevål Stadion på under 10 minutter.