Yacht for deg som prioriterer god plass

Mange benytter en båt eller en yacht som et flytende feriehjem. Plass er viktig. Like viktig er ikke sjøegenskapene. Blåser det hatter og høy, er det bare å bli liggende i havn før du tar fatt på neste etappe. Fordelen med båt fremfor hytte er at du ikke er låst til et sted i tre uker. Fordelen med en båt fremfor en campingbil er at du ikke må holde deg til en asfaltert stripe, overholde fartsgrenser og kanskje kjøre i kø i hele ferien. Nå stikker vi ikke under en stol at det kan være vanskelig å finne «parkeringsplass» til båten i den travleste ferietiden.