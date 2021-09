Bare fargen koster 1,6 millioner

Klinker du til med en Carat-pakke som blant annet inneholder en løftefinne under hekken, full byssepakke på soldekket, marmor og gull på badene, varme i baderomsgulv, møbler fra Bently Home og 15 lys under vannlinjen må du ut med ti millioner kroner til. Hvis du ikke liker Bentley-møblene kan du stryke hele Carat-pakken og velge litt herfra og derfra på «smørbrødlisten» til Dynamiq – for eksempler møbler fra Trussardi til 3,5 millioner kroner. Du har også mulighet for å endre layouten under dekk – mot et større eller mindre tillegg i prisen.