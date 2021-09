Tauebåtlignende kuriositet

Motorene er plassert helt i hekken under cockpitdørken. Med henblikk på vektfordelingen er ikke plasseringen optimal. Yachten blir tung i hekken, men det gir mye plass i «underetasjen». Her finner du en rommelig mannskapsseksjon med to lugarer og fire sengeplasser. Lugarene deler et stort bad med separat dusj. Mannskapet har også et lite oppholdsrom med en enkel bysse. I forkant av mannskapsavdelingen har yachten fire gjestelugarer. To av dem er store og to litt mindre. Den ene av de store lugarene utnytter hele skrogbredden. Lugaren har en gimmick du kanskje vil like. Et kamera plassert på toppen av yachten tar bilde av himmelen og projiserer det på en skjerm over dobbeltsengen. Den andre store lugaren befinner seg i baugen. Som du ser, er ikke akkurat baugen smekker. Det gjør lugaren diger samtidig som den har store vinduer på sidene og et ekte vindu som du kan beundre himmelen gjennom.