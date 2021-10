Kygos millionbåt har sunket

Kyrre Gørvell-Dahl, musikkstjernen som er best kjent som Kygo, kjøpte seg en flunkende ny millionbåt til Bergenssommeren i år.

Nå har imidlertid blikkfanget sunket, melder Bergensavisen.

Hydrolift X-26 S-en er utstyrt med to Mercury-motorer som til sammen byr på 600 hestekrefter og en toppfart på 70 knop. Artisten gikk for rødt interiør dekorert med broderier av Kygos personlige emblem – en palme.

Fredag morgen lå båten under vann ved en brygge på artistens eiendom på Hopsneset i Bergen – en av Bergens dyreste eiendommer. Det er ikke meldt om noen personskader.

Den hittil dyreste eiendommen i Bergen er en villa ved Nordåsvatnet som ble solgt for 43,25 millioner kroner i mai i 2019. Det slo rekorden Kygo hadde – han kjøpte sin villa for 41 millioner i 2018.

– Vi ble kontaktet om dette i morges, og jobber med å få den opp, sier Aslak Olseth, salgssjef i Hydrolift, til BA.

600 HESTER: Båten har en toppfart på over 70 knop. Foto: Hydrolift

Ifølge Olseth skal båten fraktes til fabrikken for undersøkelse. Forsikringsselskap skal også være kontaktet.

Geir Moen, markedsføringssjef i Hydrolift, ville ikke oppgi nøyaktig pris, men kunne opplyse at startprisen på båten med motorpakken Gørvell-Dahl har valgt er 1,85 millioner kroner. I tillegg til det spesialdesignede interiøret har artisten også valgt en rekke ekstrafunksjoner som jekker prisen opp ytterligere.

– Det er en godt utstyrt båt. Vi håper han får en fin sommer, og får mye ut av båten, sier Moen.

Hydrolift X-26 S Lengde: 8,11 meter

Bredde: 2,45 meter

Vekt: fra 1900 kilo inkl. motor

Skrog: 24 grader, to-step teknologi

Motor: 250 til 600 hestekrefter

Materiale: glassfiber sandwich

Fart: 45 til 70 knop

– Jeg har vært spent, og synes designet er dritkult. Etter første kjøretur så skjønner jeg at det er ganske mye futt i båten, så man må ha litt respekt for det. Nå gleder jeg meg bare til å kjøre, bli kjent med båten og få tatt meg noen fine turer, sa Gørvell-Dahl da han kjøpte båten.

Finansiering av båten burde ikke være noe problem for Gørvell-Dahl, da han ifølge Finansavisen var nest høyest på inntektstoppen i Bergen i 2019 med en årslønn på 77 millioner kroner og en formue på 133 millioner kroner. Det ser lyst ut for Kygo fremover også, etter han nylig solgte ut 31.000 billetter til en konsert på Ullevål Stadion på under 10 minutter.